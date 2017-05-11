實現文在寅政見 南韓軍方研議縮短役期和裁軍

南韓總統文在寅競選時做出縮短役期等承諾，軍方已著手研討落實方案。（法新社）

2017-05-11 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕根據南韓政府人士消息，南韓軍方正在討論縮短義務兵役期為18個月、提高義務兵薪水，以及裁軍到50萬人等方案，而這些都是新任總統文在寅競選時做出的承諾。

《韓聯社》報導，在盧武鉉政府的2003年時，南韓陸軍兵役由26個月縮短為24個月，到了2007年又進一步縮短為18個月，但到了李明博政府的2011年時，兵役又被延長到21個月，雖然朴槿惠政府曾計劃再縮減成18個月，但最終沒有成行。

而在裁軍部分，最先是由盧武鉉政府提出，計劃到2020年時把兵力減到50萬人，考量點在於北韓軍事威脅到了2020年時將明顯降低，以及低出生率等；但李明博政府將此計劃延長到2022年，朴槿惠政府則是在維持年限的基礎上，將裁軍目標調整為52.2萬人。

報導稱，目前南韓常備兵力為62.5萬人，南韓國防部判斷，由於北韓常備兵力為120萬人等因素，南韓至少要維持52.2萬的常備兵力。

文在寅競時選承諾裁軍，不過南韓國防部認為，縮短義務兵役期變成18個月有一定的困難，會出現兵力空缺，若停止向警察等部門提供輪班等人力，又會遭到警察廳等相關部門反對。

文在寅也承諾要調整軍隊組織結構，減少指揮官數量。朴槿惠政府曾發布《國防改革2014-2030》提到過相關內容，但該計劃有一定的爭議。