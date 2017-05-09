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演講慘遭砸派 澳航CEO高EQ：這什麼口味？

喬伊斯慘遭不明人士砸派，不過他高EQ回應。（圖擷自abc）

2017-05-09  17:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞航空（Qantas） 執行長喬伊斯（Alan Joyce）今天在演講過程中突然被一名男子「砸派」，他當場露出傻眼表情，並罵了一聲「他媽的（f***ing heck）」，事後則說對事件一頭霧水，還開玩笑稱自己搞不清楚派的口味。

綜合外媒報導，喬伊斯今天在演講時慘遭砸派，砸派男子隨即被警方帶走，他則化解尷尬說，「當你是一家航空公司的執行長已9年，這種事情不稀奇了。」他還開玩笑說，「我沒機會吃到派，因為都卡在我的眼鏡上！」

喬伊斯展現高EQ，他甚至表示，「目前最大的問題是，我離開伯斯前，需要一個好的清潔劑，請大家推薦一下。」《西澳人報》編輯哈維（Ben Harvey）也稱讚，喬伊斯處理的很冷靜，這非常的好。報導提到，澳洲航空股票市值目前為9年來最高。

目前砸派男已被拘捕，不過仍不清楚砸派動機，砸派男的身份也未曝光。

相關影片請見：

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  • 砸派男已被拘捕。（圖擷自abc）

    砸派男已被拘捕。（圖擷自abc）

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