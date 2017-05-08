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39歲馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統

法國總統第二輪決選結果出爐，中間派的馬克宏拿下超過65%的選票，以39歲之齡當選法國總統。（美聯社）

2017-05-08  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統第二輪決選結果出爐，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）拿下超過65％的選票，擊敗極右派政黨「民族陣線」勒班（Marine Le Pen）的34％得票率，以39歲之齡當選法國總統，更創下法國有史以來最年輕總統的紀錄。

綜合外媒報導，法國官方數據顯示，第二輪決選共有4500多萬註冊選票，其中有3000多萬張有效選票，馬克宏得到1984萬4019票，得票率65.52％，對手勒班則拿下1044萬2429票，得票率34.48％，其餘還有近400萬張空白或損壞的無效選票。

馬克宏以39歲之齡當選法國總統，創下法國有史以來最年輕總統的紀錄，之前的紀錄則是由法國首位民選總統路易拿破崙（Louis Napoleon Bonaparte）創下，他於1848年當選法國總統時年僅40歲。

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