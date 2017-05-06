自爆遭中國武協壓迫 徐曉冬直播時痛哭

2017-05-06 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬，日前打趴太極宗師魏雷後，遭到各方武術流派圍攻，他雖一一接下戰帖，卻似乎也受到抹黑和壓迫。徐曉冬在直播痛哭，透露「中國武協說了，不能讓我有名」。

徐曉冬在5月3日的直播裡透露，自從他打敗魏雷後，網路上就出現他向各大門派約戰的文章，但那根本不是他寫的，是其他人想惡意挑釁。徐曉冬還說，他被邀請去台灣，也被抹黑成特務。

徐曉冬接著提到自己1996加入北京什剎海體校練習散打後，是中國第一人推行MMA，但中國武協卻從沒幫上忙、沒出過錢，一切都是靠他自己籌錢做比賽，根本沒人理過他，現在卻有一堆人跑來罵他。

徐曉冬強調，中國MMA就是他推廣起來的，從2003年到現在教過1萬個學員，「你們說我不愛國嗎？」徐曉冬接著哽咽流淚地透露，現在中國武協已要求什剎海將他除名，全都是因為他打擊傳統武術。

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