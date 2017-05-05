還好這匹馬會畫畫！ 拯救自己免於安樂死
2017-05-05 10:55
馬兒Metro會畫畫，主人替牠賣畫，賺來的錢則拿來致治療牠的膝蓋。（圖擷自《BBC》）
〔即時新聞／綜合報導〕曾經馳騁於美國加州賽馬場上，贏得8場比賽的馬兒Metro，因為膝蓋受傷不得不退役，畫家克拉耶夫斯基（Ron Krajewski） 收養了牠，但Metro的傷勢卻越來越嚴重，有可能將被安樂死。但這時克拉耶夫斯基發現Metro竟有繪畫的天分，販售馬兒畫作所得的資金則拿來治療Metro，讓這匹馬逃離死亡的陰影。
據《BBC》報導，Metro於2012年的X光片中，被診斷出膝蓋傷勢加重，獸醫預告2年後就要將Metro安樂死。克拉耶夫斯基想盡辦法想和Metro相處久一點，此時他發現Metro經常會大幅地搖頭，於是他開始教導馬兒咬畫筆作畫。
結果Metro超喜歡這種過程，而且作品受到好評，首次創作的4幅畫在當週就銷售一空，身為畫家的克拉耶夫斯基也驚嘆於Metro的筆觸，他直指Metro的筆劃是厚實的、隨機的、破碎的，這種技巧是人類無法做到的。
Metro畫作價格從50美元（約新台幣1500元）到500美元（約新台幣1萬5000元）不等，每週至少可賣1至2幅，販售所得一半會捐助給照顧退役賽馬的慈善機構；剩下的則投入新藥物的研發，持續治療Metro的膝蓋。
馬兒Metro的畫作，被盛讚有著人類無法達到的筆觸。（圖擷自《BBC》）
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