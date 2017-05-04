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心理學家：企業應制訂自慰政策 增加工作效率

英國心理學家指出，上班空檔時自慰，可增加工作效率。（圖擷自每日郵報）

2017-05-04  23:50

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國諾丁漢特倫特大學心理系講師瑟吉安特（Mark Sergeant）今年初向英國「都市報」表示，利用上班空檔自慰，不但能舒壓、減緩緊張，還能增加工作效率。縱使他的觀點引發爭議，近日出現了支持者。

每日郵報報導，來自英國威爾斯海伊村（Hay-on-Wye）的心理學家阿內爾（Cliff Arnall）不僅支持瑟吉安特的論點，甚至期望企業制訂「自慰政策」，藉此增加專注力、提升生產力、減少敵對情緒，臉上也會多一點笑容。

阿內爾說，「的確，不管是因為無聊還是想離開崗位一下，工作空檔時自慰可增加工作的專注度。」阿內爾提醒，需要較長時間達到高潮者，在上班休息時間自慰反而感到沮喪。

該報導說，2013年12月的雪梨大學的研究即指出，自慰可以預防膀胱炎、糖尿病、甚至是攝護腺癌。

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