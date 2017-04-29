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北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟 PR 新發現！關心身體健康好簡單
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韓聯社：北韓清晨試射彈道飛彈

2017-04-29  05:52

〔中央社〕「聯合新聞通訊社」（Yonhap）引述南韓軍方報導，北韓今天清晨自平壤北部地區試射1枚彈道飛彈。

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