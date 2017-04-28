以色列射愛國者飛彈 戈蘭高地攔截目標

2017-04-28 02:00

〔中央社〕以色列今天發射愛國者防空飛彈，在占領自敘利亞的戈蘭高地上空擊落「一個目標」。敘利亞幾小時前才指控以色列空襲首都大馬士革附近一處軍事據點。

法新社報導，以色列軍方的推特帳號說：「愛國者防空系統（Patriot Aerial Defense System）在戈蘭高地上空攔截一個目標。」貼文中未多作說明。

以色列媒體報導，這個目標是架無人機，但軍方發言人不願就此發表評論。

以色列情報部長卡茲說，敘利亞大馬士革國際機場附近今天發生的大爆炸符合以色列政策，但是他未證實此事為以國策動。

以色列戰機過去曾攻擊大馬士革機場及周圍其他基地，目標是以國所稱其宿敵黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的武器儲存所。真主黨是敘利亞政府盟友。

卡茲（Yisrael Katz）告訴以國軍方電台：「我們的行動是要防止敘利亞經由伊朗將精密武器轉交給黎巴嫩真主黨。」