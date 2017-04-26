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日韓關係不佳 韓國遊日人數卻大增

韓國反日遊行（美聯社）

2017-04-26  17:33

〔即時新聞／綜合報導〕日、韓兩國外交關係一向不佳，韓國的遊日人數卻不斷增長。根據《So-net news》報導，韓國訪日人數比去年同個月高出了30%，日韓關係的不融洽似乎完全未對觀光造成影響。

根據日本政府觀光局的統計，韓國訪日人數比起去年的上個月高出了30.6%，而從韓國團購網站《TMON》上機票的預訂狀況來看，大阪、福岡、東京、沖繩占了前四名。而今年一到三月的日本相關旅遊商品營業額也比去年同期成長了65%，特別是住宿、機票等自由行相關商品，成長了80%。

對這個調查結果，韓國鄉民也發出了自我檢討的怒吼：「一邊說日本壞話，卻跑去日本玩的人居然變多了......真好笑。」、「說一套做一套，難怪被日本人瞧不起。」、「去日本玩過，韓國人實在太多了，感覺就像待在韓國一樣。」

甚至還有韓國網友認為：「韓國人是世界上最傲嬌的民族，就老實大聲說喜歡日本嘛！」、「韓國人明明比世上所有人還愛日本，為什麼不說實話？」

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