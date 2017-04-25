中國女留學生密室死亡 冰箱封存一具嬰屍

日本一名20歲中國女留學生在密室般的浴室死亡，房間的冰箱內則有一具嬰屍。（圖擷自《朝日電視台》）

2017-04-25 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣北九州市於19日發生詭異命案，一名20歲的中國女留學生，在反鎖且以膠帶貼板門縫的浴室內死亡，房間內的冰箱則有一具男嬰屍體，警方正在釐清女學生和男嬰之間的關係。

據《朝日電視台》報導，由於女學生陳屍在密室般的廁所內，因此初步懷疑是自殺身亡。男嬰身上還連著臍帶，剛生出來不久就已死亡，但還無法確認死亡時間，日警已對案件中的多項線索展開調查。

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