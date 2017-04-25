中國女留學生密室死亡 冰箱封存一具嬰屍
2017-04-25 09:51
日本一名20歲中國女留學生在密室般的浴室死亡，房間的冰箱內則有一具嬰屍。（圖擷自《朝日電視台》）
〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣北九州市於19日發生詭異命案，一名20歲的中國女留學生，在反鎖且以膠帶貼板門縫的浴室內死亡，房間內的冰箱則有一具男嬰屍體，警方正在釐清女學生和男嬰之間的關係。
據《朝日電視台》報導，由於女學生陳屍在密室般的廁所內，因此初步懷疑是自殺身亡。男嬰身上還連著臍帶，剛生出來不久就已死亡，但還無法確認死亡時間，日警已對案件中的多項線索展開調查。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力
- 極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報
- 擁500萬核彈青年？ 北韓嗆：會把地球炸成碎片
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 台中一中潘宥廷 體育健將進台大醫科
- 網路票選舊屋改造獎 嘉縣3棟入列
- 破盤價奏效 地上權案開胡
- 全中運》王晨宇光頭神威 連6年「跆」金
- MLB》胡智為上大聯盟 美媒分析未來潛能
- 《東亞青運在台中》14項賽事場館 彰投也納入
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 草屯富林路拓寬 10戶抗議拆屋
- 敲「羅」第一高手 周董：三振也不少
- 北市》政策又變 聯開公宅擬轉租為賣
- 自由開講》台大校長誰與爭鋒？
- 雲縣停徵水井規費 估減收3.3億
- 校門口強迫推銷 學童受驚嚇
- 推專家證人制 改善審判體系
- 《玩命8》全球狂吸270億 監製曝完結篇是...
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 鋒面、冷空氣陸續報到！吳德榮：週末北部下探15度
- 威剛首季獲利逾去年全年一半 每股盈餘3.62元
- 4/25 各報重點新聞一覽
- 聯開公宅出租率難突破 北市擬「轉租為售」
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 川普執行稅改遙遙無期 企業選擇抱現金 多過增加支出
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後
- 女星刪光老公貼文 第一狗仔驚爆：可能出事了
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦
- 新台灣之子沒補習 上台大電機材料雙榜
- 洗腎患者 猛吃番茄險喪命
- 〈還好有你〉婚後住娘家 老公不在意
- 大尺寸4K面板出貨逆增 友達亮眼
- 搶救柯旗化故居 立委劉世芳挺身而出
- NBA》勾手爆衝突 公鹿暴龍中鋒互推（影音）
- 瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演
- 台鐵花蓮站改建 8月完工無望
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國女留學生密室死亡 冰箱封存一具嬰屍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分