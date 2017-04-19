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反腐神劇爆發 中國黨官被下令觀看、交報告

中國反腐神劇爆發，黨官看完要寫心得報告。圖為《人民的名義》劇照。（圖擷取自微博）

2017-04-19  07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國不止有抗日神劇，最近更有「反腐神劇」，據報導，中國共產黨官被要求準時收看，看完還要寫心得報告，劇情橋段更成為事業單位考試的考題。

綜合中國媒體報導，湖南衛視近期播出的《人民的名義》，劇情是講述中國檢警打貪腐的過程，等於宣導習近平近年打貪腐政策，一上映即熱播；但重點是，官員被要求集體收看，副處級以上幹部更要「準時收看」。

更有市委辦公室黨委發出通告，黨員幹部收看後，要寫觀後感；新疆烏蘇市紀委發文各單位，「各級黨員幹部要把觀看《人民的名義》作為一項政治任務，認真負責，抓好落實」，要寫1500字以上的觀後報告，且「不得抄襲、下載或找人代筆」。

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