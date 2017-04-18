快訊健康保健室 智能生活體驗
悚！中國留學生弒母 分屍裝7袋藏冰箱
2017-04-18 17:01
中國26歲留學生龔宇偉涉嫌在去年9月殺死母親後將她肢解，還把屍體分裝成7袋藏在冰箱裡。（圖截自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷檀香山發生一起駭人聽聞的兒子弒母分屍案。1名26歲中國男子龔宇偉（Yu Wei Gong，音譯）涉嫌殺害母親，還肢解屍體藏在冰箱超過半年，直至上週才報警自首說「我殺了我媽媽」。龔宇偉在本週1出庭，遭控二級謀殺，初步庭訊將在週3舉行，公設辯護人葛瑞絲（Diamond Grace）也已幫他安排中文傳譯員。
綜合外媒報導，警方指出，龔宇偉上週2（11日）向警方自首，坦承在去年9月殺死母親龔柳雲（Liu Yun Gong，音譯）。警方抵達他位於威基基（Waikiki）的住家時，一度找不到龔母的屍體，後來龔表示屍體「在冰箱裡」，警方才在冰箱內發現遭大卸八塊，分別被裝在7個塑膠袋內的龔柳雲屍塊。
龔宇偉向警方表示，因為他想工作不想上學，惹的母親不高興，去年9月兩人起爭執卻不小心殺死了母親。根據法醫驗屍，龔母的頭部遭到鈍器重擊致死。
龔柳雲在飯店的水療美容院任職，僱主稱，她數個月前開始不再回覆電話和簡訊，打了好幾次電話，都是由龔宇偉接聽，表示母親人在隔壁島，可能要離開好幾個月。僱主還透露，龔母常以兒子為傲。
龔宇偉的同學則表示，龔個性很善良、聰明，正在攻讀電機工程，去年4月沒看到他來上課，也曾發電子郵件詢問，得到「我家有緊急狀況」的回覆，以為他已返回中國了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 老公在家裡… 年輕女老師灌醉男學生然後做愛
- 北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
- 戴妃逝世20年 哈利首談喪母痛
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
- 聯航CEO再道歉：我承擔所有責任 以客戶為中心！
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 反對原能會降級 主委盼直隸總統府
- 男星甩約炮陰影 節目求婚逼哭孕妻
- 去年斬斷2年婚 34歲男星火速擁新歡
- （影音）胸有陰影、咖啡光…她3年前感應到薇薇安隱憂
- 台鐵擬訂新票價 短程恐漲4-17元
- 太操了 暴瘦14公斤 壯年補教師竟罹肝癌
- 縣府續約 台東誠品撤店危機解除
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 配天宮虎爺遶境 吃炮畫面有如虎爺降臨
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 〈旅遊的滋味〉鐵馬優遊島波海道
- 環保疑慮 越蓮花新建鋼廠被喊卡
- 街頭隨機行搶金項鍊 得手還偷友人金飾
- 駁賄選綁樁 吳：若有就退出政壇
- 三太子男網》地主球員落難 盧一哥今出馬
- 18年來首次 苗縣財政出現「賸餘」
- 援交謊稱賣酒 太陽花女王判3個月不得易科罰金
- 紅斑性狼瘡找不出病因 仁醫耐心治療感動患者
- NBA》詹皇威武！ 季後賽首輪19連勝 距離紀錄只剩1場
- 竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱
- 卓溪真肝苦 死亡率高出全國9倍
- 產地小確幸！下班來撿NG小洋蔥
- 親手悶死2歲兒子 狠父判刑8年
- NBA》豪小子要來了！ 林書豪7、8月展開亞洲行
- 嚇人！ 台南工地挖出二戰未爆彈
- 北市警局逾80粉絲團 綠議員：按讚總數均輸外縣市
- 日客粗心行李丟小黃後車箱 台警助尋回
- 小六生李長龍 打進青少羽球國手
- 大甲松柏漁港附近 又見死亡鯨豚
- 農地採砂回填廢棄物 判刑沒收所得他GG了！
- 駱以軍／【荼蘼九○】綠光
- 腳底長藍紫色斑塊 竟是「典型卡波西氏肉瘤」
- 昨用電量飆高 北、東今有雨
- 西門町路口撒百萬求愛 田僑仔陳二崁引發肉搜
- 台灣首屆擊樂大賽 朱宗慶保證透明公開
- （影音）暌違10年再遇楊宗緯 蕭敬騰這樣說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：悚！中國留學生弒母 分屍裝7袋藏冰箱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分