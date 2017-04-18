悚！中國留學生弒母 分屍裝7袋藏冰箱

中國26歲留學生龔宇偉涉嫌在去年9月殺死母親後將她肢解，還把屍體分裝成7袋藏在冰箱裡。（圖截自《每日郵報》）

2017-04-18 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷檀香山發生一起駭人聽聞的兒子弒母分屍案。1名26歲中國男子龔宇偉（Yu Wei Gong，音譯）涉嫌殺害母親，還肢解屍體藏在冰箱超過半年，直至上週才報警自首說「我殺了我媽媽」。龔宇偉在本週1出庭，遭控二級謀殺，初步庭訊將在週3舉行，公設辯護人葛瑞絲（Diamond Grace）也已幫他安排中文傳譯員。

綜合外媒報導，警方指出，龔宇偉上週2（11日）向警方自首，坦承在去年9月殺死母親龔柳雲（Liu Yun Gong，音譯）。警方抵達他位於威基基（Waikiki）的住家時，一度找不到龔母的屍體，後來龔表示屍體「在冰箱裡」，警方才在冰箱內發現遭大卸八塊，分別被裝在7個塑膠袋內的龔柳雲屍塊。

龔宇偉向警方表示，因為他想工作不想上學，惹的母親不高興，去年9月兩人起爭執卻不小心殺死了母親。根據法醫驗屍，龔母的頭部遭到鈍器重擊致死。

龔柳雲在飯店的水療美容院任職，僱主稱，她數個月前開始不再回覆電話和簡訊，打了好幾次電話，都是由龔宇偉接聽，表示母親人在隔壁島，可能要離開好幾個月。僱主還透露，龔母常以兒子為傲。

龔宇偉的同學則表示，龔個性很善良、聰明，正在攻讀電機工程，去年4月沒看到他來上課，也曾發電子郵件詢問，得到「我家有緊急狀況」的回覆，以為他已返回中國了。