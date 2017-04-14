朝鮮半島局勢緊張 日政府討論如何撤走6萬日僑

安倍晉三昨天表示，北韓可能早有能力發射沙林毒氣飛彈。（美聯社）

2017-04-14 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島緊張局勢升溫，日本昨天召開國家安全保障會議，已要求自衛隊做好戰鬥準備，有匿名官員表示，日本已討論，如何從南韓撤走6萬名日本公民，將用軍機、船隻撤離。

綜合外媒報導，北韓問題引發國際緊張，日本首相安倍晉三昨天表示，北韓可能早有能力發射沙林毒氣飛彈。昨天也召開國安會議，有接近國安會的官員透露，會中討論如何撤走6萬日本公民。

該官員表示，若發生戰火，日本將以商用船及飛機撤走僑民，日本政府也希望在南韓同意下，派軍機、軍艦撤僑。會中也討論到，若北韓難民擁入該如何因應，以及如何防範北韓特工趁機混入等對策。

美軍航母卡爾文森號將抵達朝鮮半島，今天傳出北韓領導人金正恩已下令撤離平壤60萬人，另外美國情報官員透露，美軍已派遣兩艘可發射戰斧巡弋飛彈的驅逐艦在區域就位，如有需要可就立刻攻擊北韓。