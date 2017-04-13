「當時正在吃蛋糕」 川普：告知射飛彈時習沉默了…

川普向媒體爆料，他是在吃甜點時告知中國國家主席習近平發射一事。（法新社）

2017-04-13 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前對敘利亞發射59顆戰斧巡弋飛彈，川普向媒體爆料，他是在吃甜點時告知中國國家主席習近平發射一事，結果習沉默10秒，回應「OK的」。

《CNN》報導，川普接受《Fox Business》採訪時表示，他告知習近平空襲敘利亞一事時，兩人正在吃蛋糕，是一塊「你從未見過這麼美的蛋糕」。川普說，當時習近平正在享受蛋糕，官員向川普報告，飛彈已準備就緒。川普稍後便向習近平說，我方剛發射了59顆飛彈。

報導指出，川普透露，當時習近平沉默了10秒鐘，透過翻譯表示：「如果有人用如此殘酷的化學武器攻擊孩子和嬰兒，這樣是OK的」。