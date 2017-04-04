疑校長兒虐死同學 校方竟想燒了遺體滅證

中國四川省一名14歲中學生1日在校園墜樓身亡，據傳是被學校惡霸討保護費，繳不出來才被活活打死再從5樓拋下，事件引發當地民眾激憤。（圖截自網路）

2017-04-04 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕校園霸凌是現代社會的嚴重問題，有外媒報導指出，中國四川省瀘州市一名14歲中學生趙鑫於本月1日在校園墜樓身亡，但遺體卻顯示他生前遭到虐打，身上多處瘀青且手腳骨折，據傳是因趙鑫被學校惡霸討保護費，繳不出來才被活活打死再從5樓拋下，校方甚至試圖火化屍體。

綜合外媒報導，趙鑫生前疑遭到5名校園惡霸討保護費，但因為繳不出保護費而被活活打死，遺體再被從校園內的5樓丟下企圖製造墜樓假象。據傳其中一名惡霸就是校長的兒子，學校和警方試圖掩蓋真相，想趁趙鑫家屬還沒趕到現場就要把遺體強行火化，所幸沒有成功。

4月2日趙鑫家屬與法醫到殯儀館進行驗屍，發現死者身上傷痕累累且手腳皆骨折，校方、政府與家屬進行談判時曾要求私了賠償，但遭到家屬拒絕。當天晚上政府就聲明稱趙鑫為高樓墜亡，排除他殺的可能。

近日來消息傳遍網路後，引發當地民眾極度不滿，3日有近萬的民眾圍堵校園聲討真相。當局因此出動大批警力戒備，趙鑫的母親站在校門口怒喊「你們的孩子在這裡沒有人身安全，你們看看我的孩子！」，據傳目前當地民眾與警方仍持續緊張對峙。

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