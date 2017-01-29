秀綠卡也沒用 蘇丹博士生機場遭搜身上銬

一名在紐約甘迺迪機場的女子銬上手銬、口封「川普去你的」膠帶示威。（彭博）

2017-01-29 18:10

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名在美國取得合法居住權、在美旅居超過20年的蘇丹女學生今日（29）表示，就在美國新任總統川普簽署嚴格的穆斯林移民禁令後，她在紐約的機場遭上銬。

路透報導，美國史丹佛大學人類學博士生尹拉敏（Nisrin Elamin）在蘇丹進行學術研究後，27日早上搭往美國的班機，晚間降落紐約甘迺迪國際機場時，她展示了象徵合永久居住權的「綠卡」後仍遭到盤問、搜身、上銬，並拘留5小時。

39歲的尹拉敏，自1993年就居住在美國，她在電話中向路透表示，「搜身的方式讓人相當不適，他們摸我的胸部和鼠蹊部，接著，我就被上銬了，開始大哭。」

居住紐澤西的尹拉敏縱使獲釋，仍為下次離開蘇丹和在祖國的雙親感到擔憂，「我無法隨心所欲探望父母了，它（禁令）嚇壞我了。」

一名美國政府官員向記者解釋，川普的行政命令內容寫道，取得合法永久居住權、持有被禁7國護照的民眾，得依「個案」方式處理。

一名57歲的伊朗裔美國公民娜瓦柏哈（Shirana Navabha）說，原本今日打算飛回德黑蘭，卻因川普禁令不敢回國，「跟大家說好要回去，每個人都好興奮，現在我走不了了，沮喪阿。」