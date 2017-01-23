《紐時》推特疑被駭 誤指俄國射導彈攻擊美國！
2017-01-23 14:36
紐約時報疑似遭駭客攻擊。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕又有美媒被駭！《BBC》推特日前稱美國總統川普遭槍擊中彈，隨後澄清疑遭駭客入侵；美國時間22日《紐約時報》推特則稱「俄羅斯發射導彈攻擊美國！」目前推文已被刪除，《紐時》正在調查此事。
綜合外媒報導，《紐約時報》的「New York Times Video」推特頻道22日上午10點發出快訊，內容寫道「俄羅斯總統普廷發出聲明：俄羅斯將發射導彈攻擊美國！」目前一系列貼文都被刪除。
稍早《紐時》在推特表示，「我們已刪除今天稍早在這個帳號上發布的一系列、未經授權的消息。我們正在進行調查此事。」
《紐時》推特一系列假訊息還出現OurMine駭客組織，他們承認1個月前美國歌手「小甜甜」布蘭妮和巴布狄倫的帳號被駭，都是由他們所為。該組織也發訊息給《紐時》，「聯絡我們，我們會教你怎麼解決這個問題。」
據了解，2016年8月也傳出俄國駭客將攻擊紐時記者的電郵，FBI還曾介入調查，但報告顯示電郵沒有被駭。
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