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墨爾本轎車衝撞人群 釀3死20傷慘劇

澳洲墨爾本發生轎車衝撞人群的事件，肇事車輛撞得面目全非。（歐新社）

2017-01-20  14:08

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本熱鬧的柏克街購物中心（Bourke Street Mall），在當地時間今日下午2時左右，發生轎車衝撞行人的事故，共造成3死20餘人受傷，管轄當地的維多利亞警察局長貝特森（Stuart Bateson）指出這並非恐怖攻擊，目前已逮捕了疑似是駕駛的男子，但警方仍呼籲民眾暫時不要入城。

據《BBC》報導，貝特森表示在初步調查中，嫌犯應是故意開車衝向人群，維多利亞前任警察局長尼克森（Christine Nixon）則說，在事故現場有個傾倒的嬰兒車，但他目前還不知道嬰兒在哪裡。

有目擊證人指出，這輛轎車在一間辦公室和便利商店外撞上人群，許多人都被撞到飛起來，接著轎車便一直橫衝直撞下去。正在舉行澳網賽事距離此處約2公里，沒有受到事故的影響。

事故現場有傾倒的嬰兒車，維多利亞前任警察局長尼克森（Christine Nixon）表示，但他目前還不知道嬰兒在哪裡。（美聯社）

警方逮捕疑似是嫌犯的男子。（歐新社）

劫後餘生的行人互相擁抱。（歐新社）

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標題：墨爾本轎車衝撞人群 釀3死20傷慘劇


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