在杜拜用假美元消費被抓 中客：錢是在中國換的

2017-01-20 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北有4名旅客去年12月底到杜拜玩，但在即將離境時，被機場免稅店的店員發現他們所持的美金是「假的」，4人因此被拘留，雖然後來4人獲得保釋，但護照被警方扣留，只能滯留杜拜，可能農曆年也無法回中國過年。

《北京青年報》報導，4人在去年12月22日入境杜拜，預定在28日離境，卻被免稅店店員發現使用假美金，4人被警方查出有28張假百元美金，都是舊版美元，他們被關押72小時後，在中國駐杜拜領事館人員的幫助下獲得保釋。

4名中國遊客表示，他們帶到杜拜的美金，都是出發前在中國國內的銀行兌換的，沒有到其他地方換過錢，不清楚為何會有假鈔。4名中國遊客也說，由於他們錢包曾經離身，無法確定假鈔是中國國內銀行給的，也無法提供證據，證明假鈔的來源。

不過4人的護照被扣留，他們只能滯留杜拜，由於杜拜物價偏高，他們這3週的生活開銷已花了上萬人民幣。4人表示他們特別冤枉，現在他們快撐不下去，希望回中國過年，「哪怕暫時回國，有需要配合調查的時候再過來都行！」

報導稱，根據當地法律，案件進入司法程序在結束前，涉案人員不允許離境；當地律師事務所表示，4名中客所涉案件的審理時間，快一點2個月，慢可能半年、甚至更久，如果被判有罪，恐面臨3個月到1年的有期徒刑。