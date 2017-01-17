6分鐘換午餐 英餐廳推運動換免費餐點

2017-01-17 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕許多現代人因為生活忙碌，沒有時間做運動。英國一家餐廳為了鼓勵大家運動，就推出一項方案，顧客可以透過做運動，來支付點餐費用。

綜合外媒報導，英國一間餐廳最近推出一項方案，只要顧客願意在餐廳進行短期健身活動，即可獲得免費的午餐。在6分鐘的短期健身活動中，顧客除了要在划船機、飛輪、跑步機上進行有氧運動，還要進行仰臥起坐、深蹲等訓練。顧客在做完運動後，將可免費獲得餐廳提供的健康、低負擔的午餐。

活動創辦人羅斯（David Lloyd）說，他們希望透過這樣的活動鼓勵大家不要長時間坐著，應該要起來運動。