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趙紫陽逝世12週年 北京異議人士遭限制出行

今日是中共前總書記趙紫陽（圖左人像）逝世12週年，但北京所有的異議人士都被通知須限制出行自由。圖為示意圖。（資料照，歐新社）

2017-01-17  19:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日是中共前總書記趙紫陽逝世12週年，但據中國資深記者高瑜指出，北京所有的異議人士都被通知須限制出行自由，讓她直諷「草木皆兵！」

曾於1980年代先後擔任過國務院總理、中共總書記等職的趙紫陽，於六四天安門事件爆發前，曾前往天安門廣場探望絕食的學生，並說出「同學們，我們來得太晚了」，被認為是支持天安門學運、「犯了嚴重錯誤」，其後更遭罷官、軟禁在家中15年。

今（17）日正逢趙紫陽逝世12週年，高瑜16日晚間則在推特上發文指出，中國當局對北京的所有異議人士發出通知，要求17日都須限制出行。此舉也讓高瑜諷刺道「十二生肖都輪了一遍，竟然又遇到『要把維護政治安全，特別是政權安全、制度安全放在首位』之年，但凡能聽聽共產黨的『良心』、『大腦』的話，何至於草木皆兵！」

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  • 曾於1980年代先後擔任過國務院總理、中共總書記等職的趙紫陽，於六四天安門事件爆發前，曾前往天安門廣場探望絕食的學生，其後卻遭罷官、軟禁在家中15年。（資料照，美聯社）

    曾於1980年代先後擔任過國務院總理、中共總書記等職的趙紫陽，於六四天安門事件爆發前，曾前往天安門廣場探望絕食的學生，其後卻遭罷官、軟禁在家中15年。（資料照，美聯社）

  • 17日正逢趙紫陽逝世12週年，高瑜16日晚間在推特上發文指出，中國當局對北京的所有異議人士發出通知，要求17日都須限制出行。（圖擷自推特）

    17日正逢趙紫陽逝世12週年，高瑜16日晚間在推特上發文指出，中國當局對北京的所有異議人士發出通知，要求17日都須限制出行。（圖擷自推特）

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