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土耳其夜店恐攻槍手落網 被捕畫面曝光

土耳其一間夜店於元旦當天發生恐怖攻擊，造成39人死亡69人受傷。有外媒報導指出，犯案的槍手已被土耳其警方逮捕。（歐新社）

2017-01-17  07:36

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊斯坦堡一間夜店於元旦當天發生恐怖攻擊，造成39人死亡69人受傷。有外媒報導指出，犯案的槍手已在當地時間16日晚間被土耳其警方逮捕。

綜合外媒報導，該起恐怖攻擊的槍手身分為馬夏利波夫（Abdulkadir Masharipov），來自烏茲別克，自本月8日被土國當局公佈身分後，警方於16日在伊斯坦堡艾森尤特區（Esenyurt）的1棟公寓中發現槍手，當時他身邊帶著4歲兒子。

從網路流傳的照片可以看到，槍手被警方制伏時，頭部被人踩在地上，臉上也明顯有傷痕，目前槍手已移送到警察總部接受偵訊。

從網路流傳的照片可以看到，槍手被警方制伏時，頭部被人踩在地上。（圖截自網路）

土耳其伊斯坦堡一間夜店於元旦當天發生恐怖攻擊，造成39人死亡69人受傷。（美聯社）

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