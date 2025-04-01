04/01 各報重點新聞一覽

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。（資料照）

2025/04/01 06:51

自由時報

中國推「舉報台獨幫凶」 美國務院批典型恐嚇行動

中國國台辦官網近期上線「台獨幫凶」舉報專欄，引發關注。美國國務院近日對此表示，這是中國針對台灣及其支持者進行更大範圍的典型恐嚇行動，故意侵蝕兩岸現狀；面對北京挑釁行徑，美國將持續支持台灣。

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台積2奈米擴產 宣示持續投資台灣

台積電昨在高雄楠梓科學園區舉行二奈米擴產暨第二座廠上梁典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛指出，台積電獨步全球的二奈米製程進展順利，將如期在下半年量產，除五座廠在高雄外，還在找尋適合建廠用地，繼續擴大在台投資。

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自由日日Shoot》鍾文智棄保潛逃爭議 審判長邱忠義、法官陳勇松送法評會

股市聞人鍾文智炒作多檔台灣存託憑證（TDR）獲利四．七億元，被判刑期共卅年五月定讞，目前棄保潛逃遭通緝，經查，高等法院合議庭未延長電子監控，僅對鍾加保兩千萬元，也未製作正式裁定書送達檢察官等疏失，引發「疏縱」爭議；高院昨召開法官自律委員會，認定合議庭嚴重違反辦案程序或職務規定，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請法評會評鑑，陪席法官蔡羽玄不付處置。

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聯合報

川普首稱：對所有國家實施對等關稅

美國總統川普三月卅日在空軍一號上首度表明，打算對所有國家實施對等關稅，並非限於外傳的十至十五個「骯髒國家」。

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震後一年，花蓮人還好嗎？

小安和老公二月重遊花蓮，帶著「挺花蓮」的心情想吃好玩滿，但上網查店家，從文青冰店到特色民宿，全都關門停業，讓她驚覺「天啊，花蓮有這麼慘嗎？」

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中國時報

4／2關稅大限 血洗亞股

美國總統川普將於4月2日祭出「對等關稅」，大限進入倒數計時，但說法卻又變了。川普3月30日說，他打算對「所有國家」實施對等關稅，回歸競選時提出的「普遍關稅」主張，而非只鎖定美國貿易逆差大的前15名國家或地區，即所謂「骯髒15國」。全球貿易不確定性加劇，國際股市3月31日再受重擊。

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鍾文智案 高院庭長邱忠義遭拔官

炒作TDR遭判刑30年5月的鍾文智，判決定讞後棄保潛逃被通緝，去年台灣高等法院合議庭讓他加保後共1億元具保、未延長科技設備監控，卻未宣示裁定。高院自律委員會3月31日認為，審判長邱忠義、受命法官陳勇松未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且兩度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記原因及時間，陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，決議邱及陳送交法官評鑑。

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台積電昨在高雄楠梓科學園區舉行二奈米擴產典禮，強調還在找尋適合建廠用地，繼續擴大在台投資。（記者李惠洲攝）

司法院昨晚指出，邱忠義的違失情節，已不適任庭長，將提請人事審議委員會免除其庭長職務。（資料照）

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