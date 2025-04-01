中國推「舉報台獨幫凶」 美國務院批典型恐嚇行動

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕中國國台辦官網近期上線「台獨幫凶」舉報專欄，引發關注。美國國務院近日對此表示，這是中國針對台灣及其支持者進行更大範圍的典型恐嚇行動，故意侵蝕兩岸現狀；面對北京挑釁行徑，美國將持續支持台灣。

面對北京挑釁 美國將持續支持台灣

國台辦官網三月廿六日上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦發言人陳斌華於記者會上表示，被舉報的人員包括民進黨立委沈伯洋、台北地檢署檢察官林俊廷等十一人。

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根據中央社報導，美國國務院發言人三月廿八日指出，中國呼籲私人舉報所謂「台獨幫凶及其同夥」的「迫害或鎮壓」行為，是不負責任的，應受譴責。

國務院發言人也說，這項最新舉措是中國針對台灣及其支持者進行更大範圍的恐嚇行動典型，威脅世界各地的言論自由，以及破壞印太區域穩定。

國務院發言人表示，中共的威脅和法律壓力只會惡化緊張局勢，破壞兩岸和平穩定；面對中國挑釁及不負責任的行為，美國將持續支持台灣。

另一方面，針對孟加拉臨時政府首席顧問尤努斯與中國國家主席習近平三月廿八日發表聯合聲明，稱堅持「一個中國原則」、台灣是中國不可分割的一部分，我國外交部嚴正駁斥，並批評聯合聲明為「謬論」。

我外交部重申 台灣是主權獨立國家

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀；我國政府將堅定捍衛國家主權與尊嚴，並與理念相近的友好國家共同守護民主自由價值、區域和平穩定與發展。

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