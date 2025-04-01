自由日日Shoot》鍾文智棄保潛逃爭議 審判長邱忠義、法官陳勇松送法評會

司法院昨晚指出，邱忠義的違失情節，已不適任庭長，將提請人事審議委員會免除其庭長職務。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作多檔台灣存託憑證（TDR）獲利四．七億元，被判刑期共卅年五月定讞，目前棄保潛逃遭通緝，經查，高等法院合議庭未延長電子監控，僅對鍾加保兩千萬元，也未製作正式裁定書送達檢察官等疏失，引發「疏縱」爭議；高院昨召開法官自律委員會，認定合議庭嚴重違反辦案程序或職務規定，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請法評會評鑑，陪席法官蔡羽玄不付處置。

司法院：邱違失情節 已不適任庭長

司法院昨晚指出，邱忠義的違失情節，已不適任庭長，將提請人事審議委員會免除其庭長職務，至於合議庭成員是否另涉其他違失，司法院將持續瞭解，依法處置。

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高院昨針對合議庭辦案程序瑕疵部份，召開法官自律委員會，由院長高金枝主持，加上八位委員共九人全部出席，邱忠義和陳勇松、蔡羽玄三人均出席陳述意見；因邱是委員之一而迴避，由其他八位委員討論並做成決議。

自律委員會針對合議庭將鍾加保兩千萬元（原本已八千萬元交保），但未延長電子手環監控一事，決議認為邱忠義、陳勇松未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達當事人，且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間，陳尚指示書記官抽換電話紀錄，違反各級法官自律辦法第六條第一項第五款「嚴重違反辦案程序或職務規定」、法官法第廿一條等規定，將邱、陳送請法評會評鑑。蔡因未參與裁定書製作、送達，決議不付處置。

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