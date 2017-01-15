靴印出現納粹符號 原來是中國製造商惹禍
2017-01-15 13:02
美國加州皮鞋商販售的軍靴，會在地面上留下代表納粹的卐符號，該公司強調是中國製造商惹禍。（圖擷自《Reddit》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國最近出現一款軍靴，鞋底紋路會在地面上留下代表納粹的卐符號，位於加州的皮鞋商連忙召回所有商品，並強調是中國的製造商造成了這個明顯的錯誤。
據《BBC中文網》報導，皮鞋公司在聲明中指出，該企業不會販售能夠傳播仇恨的商品，也沒有要鼓勵仇恨，因此絕對不會向民眾販售這批做錯的靴子。
披露此事的網友是在美國社交平台《Reddit》發文，到現在已有200多萬的點閱率，該網友指出鞋底紋路用看的不像是卐，但一踩到地上就非常明顯。而此款商品雖然已經下架，但在新納粹團體裡卻變成熱門商品。
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