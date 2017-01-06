外媒爆杜特蒂組菲律賓五毛黨 月薪可達6萬
2017-01-06 16:00
菲律賓總統杜特蒂在菲律賓擁有高支持度。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上任後大動作掃毒，在國內享有高支持度。但有外媒指出，杜特蒂早已在國內組織所謂的「五毛黨」，藉此來美化政府作為。
「五毛黨」源自於中國，政府透過特定人士，在網路上發表有利政府的言論，因一篇文章可賺五毛錢而得名。
美國《新共和》雜誌報導，杜特蒂在擔任達沃市市長時，就花費超過20萬美元（約台幣643萬），聘請專人組織菲律賓五毛黨，讓網軍以假帳號，在社群媒體發表支持杜特蒂的言論，並攻擊批評者，替政府進行宣傳，每個月最多可賺進2000美元（約台幣6.4萬）。
報導中提到，在菲律賓許多網站需要付費的情況下，免費的臉書自然成為民眾接收資訊的最佳管道，讓宣揚支持政府的言論達到更好的效果。
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