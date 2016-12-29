法老婦不堪長年家暴殺夫 獲總統特赦出獄

許多人同情索瓦吉的遭遇，紛紛上街要求特赦她。（法新社）

2016-12-29 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名法國老婦長年遭受家暴，在其子不堪丈夫暴行上吊自殺後，在2012年持槍朝丈夫背部連開3槍將他擊斃，遭判處10年有期徒刑，這件事在法國引起廣泛的關注和爭論，她今天獲得法國總統歐蘭德（Francois Hollande）特赦，即刻出獄。

綜合法國媒體報導，現年69歲的索瓦吉（Jacqueline Sauvage）與丈夫馬洛（Norbert Marot）結婚後，嗜酒成性的丈夫不斷對其施虐，期間痛苦長達47年，連他們的子女也遭受丈夫的毒手，不但3名女兒遭到馬洛性侵，連兒子都自殺身亡，忍無可忍的索瓦吉在兒子死亡隔天，2012年持獵槍朝馬洛後背擊發3槍致死，在2014年遭判處10年徒刑。

這起事件在法國掀起廣泛的關注與討論，索瓦吉女兒擔心她年事已高，在獄中有健康的疑慮，長期為了終止母親刑期而奔走，闡述她們的悲慘遭遇；社會也普遍同情索瓦吉，認為她的行為是屬於家暴後的正當防衛，許多法國女權團體、社會名流和諸多政壇人士都發起連署活動，希望法國總統歐蘭德特赦索瓦吉。

在經過3年多的司法程序後，即將卸任的法國總統歐蘭德在當地時間28日晚正式宣布，赦免索瓦吉，即刻出獄，消息一出，其女兒和支持者們振奮歡呼；法國政界各黨派也對這個決定一致認同。

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