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俄生技藥廠研發「青春丸」 人類平均壽命將達130

俄羅斯總統普廷（右二）至一間科技藥廠了解新藥「青春丸」的研發過程。（圖擷自每日郵報）

2016-12-27  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Putin）昨（26）日到一間生技公司，查訪他們一款名為「青春丸」（youth pill）的研究項目，此款新藥訴求對抗癌症，延年益壽，科學家表示，若是開發成功，將可提高國民平均壽命到130歲左右。

綜合外媒報導，普廷與哈薩克總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），昨日參訪位於聖彼得堡的一間創新生物科技公司「Biocad」，該公司目前正在研發一款「青春丸」，科學家亞歷山卓（Alexander Karabelsk）表示：「我們的目標並非僅止於延長壽命，而是確保讓人在年老時，在身體機能上，仍能夠擁有與年輕時一般的高品質生活。」

該生技公司指出，他們期望能夠在2017年結束之前研發完成，並獲得第一起臨床實證。該款「青春丸」主要療效在於能有效降低心血管疾病及罹癌風險，若是臨床實驗成功，將能提高人類壽命至130歲，但仍須20至30年的穩定測試。

據俄羅斯《憲法》規定，普廷已無法再角逐總統之位，但其幕僚團隊針對競選一事，表示2018年是否參選仍無法知曉，但普廷有意繼續連任。若是憲法連任限制遭修，普廷或將繼續擔任俄羅斯總統至2024年，而屆時他的年紀將會是71歲，在這個時機下參觀生技藥廠，似乎透露出了一些端倪。

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相關關鍵字： 俄羅斯 延年益壽 普廷 生技新藥 科技藥廠 青春丸
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