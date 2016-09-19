天啊！是真的 百億富豪幫忙撿路邊垃圾
2016-09-19 12:05
馬來西亞一名好心的阿伯（中，著白衣者）走路時不忘撿起地上的垃圾，而他竟然是馬來西亞身價達到8億6500美元（約新台幣276億元）的富豪。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一位網友在9月10日出門逛街時，看到一個好心的阿伯邊走路邊撿地上的垃圾，他在感動之餘拍下阿伯隨手做環保的行為，隨後網友發現，這名阿伯竟然是馬來西亞身價達到8億6500美元（約新台幣276億元）的富豪！
據新加坡新聞網站《AsiaOne》報導，當時網友覺得那麼有善心的人應該是日本遊客，但當他走近阿伯時聽到了馬來西亞口音的對話，網友抬頭一看覺得好心的阿伯相當眼熟，連忙上網Google相關照片，赫然發現阿伯竟是本地的超級大富翁謝富年（Jeffrey Cheah）。
網友表示，謝富年當時細心地將走道上的紙巾、塑膠碎片等小小的垃圾撿起來，似乎一點都不感到麻煩。這幾張富翁隨手撿垃圾的照片被PO上臉書後，引來數千網友前來按讚，許多人都認為，謝富年表現出自我的道德和責任，是無論任何人都應該學習的。
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