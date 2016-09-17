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中國男女登機遲到 女乘客硬闖還「攔機」

一名女子因為遲到未上飛機，竟到跑道上「人肉攔機」，整個過程延誤約20分鐘。 （圖片取自微博）

2016-09-17  07:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空一架班機14日預定上午9時30分起飛，一名女子因為遲到未上飛機，竟到跑道上「人肉攔機」，整個過程延誤約20分鐘。

根據《鳳凰網》報導，這對男女登機時遲到，女乘客試圖硬闖上機，與當地機場人員發生衝突，她不但撞倒機場人員，衝進空橋闖入機場控制區，女子還走到飛機前要阻止飛機起飛，逼開艙門讓他們登機。

機場與機組相關人員均表示，不允許飛機開門。約20分鐘後，兩名公安到場並接近女乘客時，她突然仰天痛哭、手舞足蹈。最後這名女乘客被同行的男乘客強行拖走，兩人上了公安警車離去。

一名女子因為遲到未上飛機，竟到跑道上「人肉攔機」，整個過程延誤約20分鐘。 （圖片取自微博）

一名女子因為遲到未上飛機，竟到跑道上「人肉攔機」，整個過程延誤約20分鐘。 （圖片取自微博）

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