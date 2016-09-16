莫蘭蒂重創浙江 官員勘災「出淤泥而不染」丟官
2016-09-16 22:26
莫蘭蒂重創中國沿海省份，不過中國官員前往勘災時，竟被2人架起通過滿地淤泥，此舉引發中國網友撻伐。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂重創中國沿海省份，各地災情頻傳，不過中國浙江省一位官員前往勘災時，竟被2人架起通過滿地淤泥，此舉引發中國網友撻伐，並諷「出淤泥而不染」。
根據《澎湃新聞》報導，莫蘭蒂颱風重創浙江省泰順縣，截至昨日為止，全縣受災人口為16.3萬人、緊急轉移安置1.29萬人、3人死亡、2人受傷，經濟損失將近9億人民幣（約43億台幣），不過泰順縣教育局計財科科長包序威前往當地勘災時，在淤泥堆積的道路上，竟由2名穿著襯衫的男子架著通過淤泥。
包序威勘災照今日中午過後，瘋狂在微博、微信等社交網站流傳，引發中國網友一陣撻伐，並遭諷此舉是「出淤泥而不染」，而這也引發泰順縣當局的關注，並於今日將包序威免職。
包序威今日受訪時喊冤，包序威表示早上到局裡開完會後，立即前往當地勘災，導致來不及更換球鞋，至勘災現場後，發現滿地泥濘，友人見狀後攙扶通過，由於熟識友人，當下就沒有拒絕，「大概4、5秒，沒想到被拍了」。
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