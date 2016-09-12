英狙擊手一槍射爆燃料箱 燒死IS份子救12人質
2016-09-12 19:38
〔即時新聞／綜合報導〕英國精銳空中特勤隊（ Special Air Service， SAS）一名狙擊手，於本月初在敘利亞執行人質解救任務中，在1500米的距離外開槍射穿一燃料箱，隨即引爆並引發烈火，將4名伊斯蘭國（IS）武裝份子燒死，成功拯救12名人質。
據綜合報導，該名狙擊手奉命前往拉卡市附近的一條小村，現場包含1名即將進行處決行動的IS劊子手與其他3名在錄影的同夥。正當劊子手要打算用噴火器處決12名人質時，狙擊手機智地用手上巴雷特點五口徑的步槍，瞄準劊子手身後的燃料箱將其射穿，隨即引發烈火將在場共4名IS份子活活燒死，成功救出人質，而當時狙擊手與行刑地點相距逾一千多米。
在爆炸著火後，英美特種部隊成功把這8男4女共計12名平民人質救出，至於被燒死的劊子手，就是美國一直想殲滅的「伊斯蘭國」頭號劊子手，諷刺的是，這名被燒死的伊斯蘭國劊子手常用的行刑方法就是火刑。
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