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毛澤東逝世40週年 中國官媒靜悄悄

9月9日是中共開國領導人毛澤東逝世40週年紀念日。不過，中國當局卻低調處理。（路透社）

2016-09-09  16:11

〔編譯陳正健／綜合報導〕9月9日是中共開國領導人毛澤東逝世40週年紀念日。不過，中國當局並未舉行任何紀念活動，包括新華網、環球網、人民網和央視網等中國官媒，都未發表關於毛澤東的紀念或評論文章。

根據BBC報導，對於毛澤東的逝世紀念，中國官媒一片沉默，在社群網站微博上，亦無「#毛澤東逝世40週年#」等類似話題出現在熱搜話題榜上，反倒是演員「#楊洋0909生日快樂#」有約15萬的點閱數。

相較之下，中國海外華文媒體對此的關注較高。例如，新加坡《聯合早報》2日報導指出，澳洲雪梨和墨爾本原本計劃舉行毛澤東的紀念音樂會，但因當地華人極力反對，故而取消活動。

根據《路透》報導，中國民間仍有「毛粉」對毛澤東念念不忘。前紅衛兵王信吉（Wang Shiji，譯音）原先計劃在石家莊舉行紀念活動，預計會有50人參加，但後來臨時取消，且未說明原因。

中國的非官方紀念活動有「紀念毛主席逝世40週年書畫展」。有左派人士指出，這個展覽是少數成功舉行的活動，中國各地有不少紀念都已經被迫取消。

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