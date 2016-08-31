無意併購德國同業 德銀CEO：歐銀行業必須整併

2016-08-31 21:42

〔記者盧永山／台北報導〕媒體報導，德國市值最大的德意志銀行有意與市值第2大的同業德國商業銀行合併，德銀執行長克萊恩（John Cryan）表示，併購德國同業並非選項，但認為歐洲銀行業須進行更多整併，才能創造更大獲利。

德國「經理人」雜誌網路版報導，德銀過去曾考慮與德國商業銀行合併。報導說，德銀已考慮各種選項，包括與德國商業銀行合併，不過報導也提到，目前德銀內部並不看好這樣的想法能夠付諸實行。

受此影響，週三德國商業銀行股價一度大漲近4.6%，德銀股價則上漲3.9%。

德銀傳出與德國商業銀行併購的消息，主要因為2家銀行的營運狀況都出現問題。

德銀上個月公布今年第2季的淨利，較去年同期大幅下滑98%，獲利大幅下滑，加上投資人擔心德銀的資本部位，以及該行因不當行為遭罰款140億美元（約4468億台幣），今年以來該行市值已蒸發逾40%。

德國商業銀行的情況也好不到哪去，8月初該行警告，今年的營收可能面臨進一步下滑壓力，導致股價重挫8%。

針對合併傳聞，克萊恩週三在一場德國銀行業會議中表示，與市值較小的德國同業合併並非選項，也不會在德國尋求合作夥伴。

但克萊恩指出，歐洲銀行業最好建立一個聯盟，才能統一資本市場，結束銀行之間的地區主義。他還呼籲，歐洲銀行業之間須進行更多併購，以創造更大的利潤。