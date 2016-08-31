中媒稱北京、上海平均薪資「43K」 鄉民打臉

中媒統計34個主要城市的平均月薪。（圖擷取自《每日頭條》）

2016-08-31 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣薪資水準長期停滯，讓年輕人難以忍受，有PTT網友近日在八卦板轉PO中國媒體《每日頭條》數據，這份圖表顯示，中國3大城市北京、上海、深圳，平均月薪已分別來到人民幣9240元（約台幣4.3萬元）、8962元（約台幣4.2萬元）、8315元（約台幣3.9萬元）。

中媒《每日頭條》近日調查「2016夏季求職期平均薪酬城市分布」，將全中國34個主要城市的平均月薪排序製表，最高者為北京的人民幣9240元（約台幣4.3萬元），最低者為吉林省長春市的人民幣5332元（約台幣2.5萬元）。

不過鄉民們看了後，紛紛不以為然的留言表示，「又是平均」、「北京、上海，拿來跟台北、新竹比啊」、「怎不把426全國的城市統計一下」、「這數據只能騙騙沒在中國待過或者平常工作業務沒與中國來往的人」、「9.2快去領高薪，永遠不要回來！」、「這幾年是誰執政的？」