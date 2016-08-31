印度版醫療人球 12歲男童死在父親肩上…
2016-08-31 00:34
〔即時新聞／綜合報導〕印度北方省（Uttar Pradesh）週一傳出一件醫療人球的案件，一名父親抱著12歲的孩子到地區醫院求醫卻遭拒，沒想到轉往公立醫院的急診求醫卻在等了30分鐘後，又被要求必須到250公尺外的兒童科就診，結果這名12歲男童就在求醫而不可得的過程中，死在父親的肩膀上，當局目前已對此進行調查。
綜合媒體報導，北方省堪坡（Kanpur）週一傳出醫療人球案，擔任技工的庫瑪（Sunil Kumar）當天焦急地抱著昏迷的孩子安緒（Ansh）前往地區醫院求醫，卻遭院方拒收，還要求庫瑪將男童帶往公立醫院接受治療，但當庫瑪帶著安緒抵達當地最大的公立醫院，並在急診室等候了30分鐘後，卻又被告知必須要帶著安緒到該院250公尺外的兒童科就診，過程中卻未進行任何檢查。
庫瑪聞言只能繼續抱起昏迷的安緒，將他再送往兒童科，但兒童科醫師在檢查後卻宣告安緒已經死亡，還說如果能早幾分到或許還能救回一命，庫瑪在獲悉結果後悲痛地表示，他從急診科到兒童科只花了不到10分鐘，孩子怎麼會在這短短的幾分鐘內就死去呢？
該所公立醫院的首席醫生古普塔（RC Gupta）事後更聲稱，院方在接受掛號並檢查後發現，安緒沒有心跳、脈搏，且瞳孔放大，顯見安緒在到院前的2到3小時就已死亡，這番說法讓外界質疑是在規避責任。
據庫瑪事後表示，安緒先前曾因高燒不退，在住家附近的診所治療過兩天。由於安緒先是被私立醫院拒診，在公立醫院的急診室又被踢到兒童科，當局已對此展開調查，北方省衛生局長梅羅特拉（Ravidas Mehrotra）指出，將對這起事件的連帶責任者進行究責，有罪的都不能倖免於外。
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