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女童喝自釀葡萄汁 氣體噴射致食道重傷

2016-08-29  12:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國咸陽一名10歲女童日前為了喝家中自釀的葡萄汁，打開塑膠瓶時，瓶中的氣體噴射而出，使女童的肺部、咽喉和食道都受到重傷，緊急送醫後，生命跡象穩定。

據《中國新聞網》報導，女童因瓶蓋蓋得太緊，用手打不開，改用嘴巴咬住瓶蓋扭開，卻發出巨大聲響，讓奶奶衝入屋內，發現孫女用手摀著嘴巴，鼻孔裡都是血，趕緊將其送醫治療。

據了解，葡萄在釀造過程中會產生氣體，形成壓力，若容器存放不當，可能會引起爆炸，女童便是因為瓶中氣壓過大，打開瓶蓋時氣體瞬間噴發，導致肺部、咽喉和食道受到重傷，如今住在加護病房進行插管治療，雖然生命跡象穩定，但昂貴的手術費用還是讓家庭不堪負荷。

據了解，釀造葡萄飲料時，最好選擇陶瓷容器或密封性較好的木桶，且容器要預留三分之一的空間，發酵時不宜將容器封得太緊密，最好是用輕薄的塑膠布封起平口，如果塑膠布鼓起，應適時攪拌液體。

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  • 葡萄在釀造過程中會產生氣體，形成壓力，若容器存放不當，可能會引起爆炸。示意圖與事件無關。（資料照，記者張忠義攝）

    葡萄在釀造過程中會產生氣體，形成壓力，若容器存放不當，可能會引起爆炸。示意圖與事件無關。（資料照，記者張忠義攝）

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