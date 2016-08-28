樂稱「我有好老公」21歲人妻遭夫砍頭冰凍
2016-08-28 08:38
美國德州21歲少婦娜塔莎平日在臉書曬恩愛說「我是最快樂的女孩，擁有一個好老公」，但誰都沒想到，娜塔莎卻在前天遭到丈夫殺害。（圖截自Nydailynews）
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州驚傳駭人砍頭案，有外媒報導指出，美國德州21歲少婦娜塔莎（Natasha）與與23歲丈夫道薩（David Dauzat）育有2名小孩，平日娜塔莎都在臉書曬恩愛說「我是最快樂的女孩，擁有一個好老公」，但誰都沒想到，娜塔莎卻在前天遭到丈夫殺害，更被砍下投放在冰箱內。
綜合外媒報導，德州警方表示，25日早上8點左右接到道薩的兄弟報案，他因擔心道薩而要求警方調查，當員警抵達道薩的住處，便看到夫婦兩人，但情況相當正常。2個小時後，警方又再接到道薩的兄弟報案，聲稱道薩已殺了妻子，警察再度上門，果真發現道薩身上沾有血跡，經過短暫對峙後將他逮捕。
員警在夫婦住處發現娜塔莎的遺體，但駭人的是，她被割下頭顱並被放進冰箱，屋內2名孩子則沒有受傷，警方仍在調查道薩的行兇動機。娜塔莎生前都會在臉書上傳家庭照，更曾發文寫「我是最快樂的女孩，擁有很棒的丈夫和孩子，我愛他們」
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