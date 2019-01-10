湯景華燒死6人 高院要查「被燒死有多痛」

2019-01-10

〔記者楊國文、林惠琴／台北報導〕51歲男子湯景華和翁姓男子有官司糾紛，不滿對方獲判無罪，前年到翁家縱火洩恨，造成翁的6名家人葬身火窟，一、二審均判他死刑，高等法院更一審昨開庭，律師團聲請對湯男精神和心理鑑定，高院則罕見提及要了解「被火燒死有多痛」，作為是否判死等量刑參考，引來湯男的律師抗議，代表死者這方的律師叫好。

台灣燒傷暨傷口照護學會監事、三軍總醫院整形外科主任戴念梓表示，燒燙傷的感覺主要以0到10分的主觀疼痛指數作為判斷基準，臨床上會以痛到皺眉或痛哭等方式說明，讓患者選擇疼痛程度，往往與燒燙傷程度成正比，但若是短時間內重度燒燙傷，一下子表皮與真皮層全部損傷，一開始有痛感，不過也因為皮膚很快壞死而使神經失去感覺。

更一審庭訊時，法官提及有一項調查重點是針對湯男被控放火燒死6條人命，將函詢林口長庚和三總，針對被害人被燒燙的痛覺程度及對被害人損害程度進行調查，供將來量刑參考。此語一出，湯男律師臉色大變說「我不同意」，法院不應以職權調查來了解燒燙情形作為量刑參考；檢方力挺高院，指「那由檢方來聲請調查」反制，受害人的律師也說，此調查能真實反映被害人死前痛苦的狀況。

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