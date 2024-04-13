警分局「護交通」求助宮廟路祭消災 遭網紅譏諷急刪文

警分局請廟方辦法事祈求交通平安。（警方提供）

2024/04/13 07:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市某警分局前天在粉專上PO文，請來當地廟宇做法事祈求交通平安，因為該處今年出現兩件死亡車禍，關心交通議題的網紅Cheap看見後參戰，並譏笑都2024年了，交通工程不做好、加強執法也沒做，請「檔ㄎ一來ㄎ一檔（台語：請乩童起乩）」，市警局發現後也斥責該分局，最後分局臉書才刪文。

台南某警分局轄內發生兩件死亡車禍，分局長卻去跟轄內的宮廟求助，並在臉書PO文，廟方請示神明，還指示廟方人員在神明聖誕當日，前往事故路口設香案路祭，並抬出神轎做法事，警方還沿路替神轎交通疏導，貼文一出讓台南警界譁然批評荒唐。

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據了解，該分局轄區發生兩件死亡車禍，其中一件是違規停車造成，但諷刺的是，分局PO出替神轎交通疏導的畫面中，就有一部違停車。

台灣交通安全協會認為，台灣交通事故頻繁，將事故都歸咎駕駛或行人，卻沒探討政府的道路工程跟法規，將永遠無法改善交通地獄惡名。改善交通的3E為執法（Enforcement）、教育（Education）和工程（Engineering），3E必須同時俱進，才能提升交通安全環境，其中工程面又是最常忽略的面向。

警方指出，如果有死亡車禍發生，會由交通局主導交通工程，過去改善交通作法都是立法、執法下手，但居高不下的事故率，顯然證明交通執法已經遇到瓶頸。

警分局請廟方辦法事，並安排警員交通疏導。（翻攝臉書）

網紅Cheap諷台南警分局，為維護交通請乩童起乩。（翻攝臉書）（記者王捷攝）

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