偷拍狗爬式床戰 警劈4女 女友聯手復仇

2018-12-23

貌似忠厚 同事無法相信

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局海安派出所陳姓警員相貌憨厚、古意，未料竟是連劈4女的花心男，甚至在與空姐女友進行「狗爬式床戰」時偷拍兩人性愛畫面，還把執勤臨檢酒店畫面傳給女友欣賞；空姐事後發覺陳男不忠，聯合另一名護理師PO網報復這名花心警察；警方先將陳員記2支小過，對於陳員是否濫用職權查看個資等，移送檢方調查。

空姐女友限令他自首

27歲未婚的陳員是警專31期，原有一位論及婚嫁、交往多年的女友，年初兩人分手後，4月間陳員用交友APP認識20多歲的護理師，與護理師交往的5個月期間，陳又劈腿20多歲的眼鏡行女店員，曾在店員女友月事來時，親送紅豆湯、飲料百般呵護，原本店員女友另有男友，經陳員勸說才與男友分手，到了今年9月間，陳與護理師從熱愛轉為冷淡，馬上無縫接軌從交友APP上結識一名女大生，與女大生交往時又在APP上劈腿空姐。

被記2小過 函送檢方

某日空姐查看陳的手機，赫然發現陳員竟周旋4女，她揭發陳的花心行為後，陳揚言分手，空姐才氣炸PO網，但未揭露陳員全名，由於陳男多次將臨檢酒店照片傳給護理師，空姐一併公布陳拍下的臨檢照，限他在耶誕節前自首。

台南警方緊急調查，從臨檢照片比對出特定酒店，陳員只好在22日凌晨向所長自首。警方指出，若空姐要提告妨害秘密罪，警方一定受理。

警方人士說，陳男工作表現平穩，平均嘉獎有7、80支，績效中上，「是位努力的年輕人」，陳年初與前女友分手後，消極了一陣子，不敢過問他的感情生活，到了年中情緒才轉好，本以為陳員走出情傷，沒想到竟然是以劈腿多女方式「療傷」。

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