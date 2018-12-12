明年初補足警力缺額 四等警察考試擬減招

2018-12-12

〔記者姚岳宏／台北報導〕近年來基層警力嚴重不足，警政署以特考班加招方式補足缺額，沒想到遭逢年改，警察離退人數比起往年大幅減少，造成明年初即可補足警力缺額，為此，警政署與考選部正密集研商，基層警力需用名額減招事宜，同時也將評估把現行雙軌考試再度改為單軌模式的可行性，至於減少幅度，將在兩部會協商後報考試院核定。

評估改回單軌模式

警政署統計至11月30日止，全國基層警力缺額僅約2千餘人，惟目前警專在校（訓）人數約5千餘人，經估算，明年1月基層警力即將補足。

為解決目前在校（訓）現有人員未來分發問題，警政署目前朝「開源」及「節流」兩方向努力；「開源」是指規劃請增預算員額，也就是目前警力編制雖有86123人，但預算員額卻僅73747人，因此可向各縣市政府多方溝通，從擴增警察預算員額方面著手，但據了解，各縣市政府人力預算都很緊縮，這部分還要多努力。

至於「節流」，警政署已成立專案小組，修正人力招訓計畫及考用需求人數，已研議明年警察人員四等考試需用名額減招事宜。

另將評估現行雙軌考試改為單軌模式，也就是目前兩種選訓方式，全部變成「考、訓、用」單一方式，惟該制度變革牽涉甚廣，非短時間可達成，過渡期間，兩部對明年度警察人員四等考試減少需用名額已有共識，惟減少幅度仍須兩部協商後報考試院核定。

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