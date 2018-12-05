貴婦奈奈夫婦涉詐欺 被境管

2018-12-05

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，被害股東向警方報案，指控貴婦奈奈夫妻倆捲款潛逃，涉嫌詐欺；台北市警局大安分局獲報後，昨向台北地檢署報請指揮，檢方已分案調查，並對該對夫婦發布境管。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到本月2日晚間，貴婦奈奈才在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」

股東爆料 早潛逃美國

但診所的股東卻向媒體爆料，指貴婦奈奈早在本月2日發道歉文至臉書粉絲專頁的前3天，就已與丈夫一同搭機潛逃美國躲債；據悉，投資金主在診所倒閉後，曾私下開會並透過人脈追查該對夫妻的行蹤，發現該對夫妻早在11月30日，即搭機潛逃美國。

被害股東另向媒體爆料指出，投資杏立博全診所的股東，每人平均的財務損失高達上千萬元。

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