佛寺抄出淫穢物 大悲咒水混情趣用品

2018-11-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部打擊犯罪中心幹員昨搜索開泓法師位於崇佛寺的廂房，找到一堆淫穢物品，包括俗稱「飛機杯」的自慰用品，還有多種壯陽藥，以及疑似肛門鬆弛劑的藥物、超薄保險套與16支吸毒工具，最離譜的是，疑似男男性交用的潤滑液，竟然裝在「大悲咒水」與「藥師咒水」的瓶子內，讓警察看了傻眼，警方也察覺開泓法師的皮膚不好，有痘子等痕跡，懷疑他吸毒已有一段時間。

警方找到毒品、吸食器的位置，是在開泓法師居住的崇佛寺，約6坪大廂房的衣櫥內，毒品與淫穢物品分別放在衣櫥的2個位置，俗稱「水車」的毒品吸食器就有高達16支，另有疑為威爾鋼的藍色藥丸、「草本系列藍迪膠囊」等壯陽藥，還有疑為肛門鬆弛劑的藥水、軟管與潤滑液。

荒唐的是，警察見有2個小型寶特瓶，封面是「大悲咒水」、「藥師咒水」，卻感覺瓶身「滑滑油油的」，打開一看，竟是潤滑液。

皮膚冒毒瘡 揭開泓吸毒黑歷史

外傳開泓法師有多次毒品前科，員警也發現他的皮膚冒痘子（俗稱毒瘡），顯示吸毒時間可能已經很久。

記者查閱判決書，俗名謝仁豪的開泓法師，2015年被新北地院裁定觀察勒戒，卻於2017年2月22日清晨，在桃園市的路旁被警方查獲二級毒品甲基安非他命10包，淨重約9公克，桃園地院判刑2月，可易科罰金6萬元。