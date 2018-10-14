菜警查案搞「屍」蹤 挨刮：把遺體弄回來

2018-10-14

男子參加活動猝死

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市前天上演一場屍體失蹤驚魂記，警方處理一件死亡報驗案，製作完家屬筆錄回到醫院，赫然發覺放在往生室的遺體不見了，負責相驗的外勤檢察官面臨無屍可驗，忍不住氣罵糊塗員警：「想辦法把遺體弄回來！」員警問出遺體原來被葬儀社從基隆運往新北市的殯儀館，卻又面臨葬儀社人員晚間下班回家了，折騰良久才連夜把屍體「找回來」，總算在虛驚下完成相驗任務。

檢面臨無屍可驗

住在新北市的59歲林姓男子，前天上午到基隆市安樂區一處里民活動中心參加活動，林在活動中突然倒地不起，救護人員獲報趕抵，林已無生命跡象，送醫急救1小時不治。基隆市警四分局李姓偵查佐通知鑑識人員勘驗現場，並與基隆地檢署林姓檢察官敲定昨天相驗遺體。

從警1年多的安定派出所陳姓員警先趕往醫院協助家屬，稍後帶著林的家人回警所製作筆錄，沒想到做完筆錄，陳員回到醫院，欲進一步聯繫安排相驗事宜時，發現暫時放在醫院的林男遺體，竟不在醫院。

殯葬業者載走拒運回

陳員見遺體不見，嚇得立刻到處詢問，才發現是家屬請葬儀社把遺體運到新北市板橋殯儀館冰存。同時間接到李姓偵查佐回報的林姓檢察官很生氣，認為員警辦事糊塗，氣得說：「你們沒有跟家屬講好嗎？」「想辦法把遺體弄回來！」

陳員趕緊聯繫葬儀社幫忙，對方卻告知下午5點已經下班，無法配合搬運，讓陳員傻眼，只好再硬著頭皮向李員求助，李反問：「哪有這種事？難道5點以後發生的死亡事故，可以擱著不管嗎？」陳員於是又聯絡死者家屬，經家屬出面，才由葬儀社人員連夜將遺體運回，未讓昨天的相驗作業開天窗。

還好家屬配合才圓滿

基隆地檢署發言人周啟勇表示，林男猝死，屬「非自然死亡案件」，須等檢察官相驗遺體並開立死亡證明書，家屬才能領回遺體，本案警方不知怎麼跟家屬溝通的，竟出現這樣的烏龍過程。