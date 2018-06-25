相挺的代價 陪朋友教訓小王 判7月

2018-06-25

〔記者王定傳／新北報導〕新北市鍾姓男子發現女友偷吃，約林姓及翁姓好友「相挺」，把「小王」翁男押到堤防外，逼簽本票還拿走他皮夾內1700元，3人都被法辦，林男卻說他沒有介入，還有勸不要動武；新北地院認為，鍾男索款時，林男雖未參與討論，但他也沒離開，而是全程在場，依恐嚇取財罪判他7個月徒刑。

至於「事主」鍾男，合議庭認為，他與女友沒結婚，對情敵沒有任何民事損害賠償請求權，小王沒義務簽本票，因此將鍾男判刑1年4月、翁男9月，3人均不得易科罰金。

檢警調查，鍾男因得知女友「偷吃」，揪好友相挺，拿女友手機設局約出第三者，等情敵現身，即持球棒從草叢竄出，嗆聲「你動我女朋友」，逼翁男上車，開到三重區重陽加油站旁堤防外開口索賠。

翁男解釋：「你們沒有在一起了，才會更進一步。」但因對方人多，只好下跪求饒，討價還價後承諾賠償2萬元，還簽5萬元本票擔保，連皮夾內1700元都被拿走。

鍾男辯稱對方同意賠償2萬，為了防止沒如期賠款，才要求簽本票；合議庭認定，3人都知道鍾男沒法律依據卻仍犯案，但因被害者坦言，若對方開口100萬，絕對不會給錢，判定翁仍保有相當的決定權，因此不算強盜而是恐嚇取財。

至於林男，合議庭認為，他雖未參與討論討錢，但鍾男開口索款時他沒有離開或報案，仍全程「相挺」在場助勢，增加人數與實力，以致翁男心生畏懼、聽命服從而答應賠錢，認定林也是共犯。