中正大學眼鏡狼 電擊勒頸 夜襲女大生

2017-12-03

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕驚悚！國立中正大學一名張姓女學生前晚在校內打完球，步行返回距離僅一百公尺的宿舍，途中竟竄出惡狼疑先持電擊棒電她，再用繩索狠勒她頸部5秒鐘受傷，張女尖叫、掙脫後急奔宿舍求救；警方掌握一名著白外套、黑長褲、背黑色背包的眼鏡男，全力追緝中。

警方已掌握涉嫌人

中正大學主任秘書吳明儒表示，創校28年來，首次有學生在校園遇襲，校內設有28支緊急電話柱，可直通校警隊，經檢視均正常運作，建議學生晚間結伴而行，並注意有無可疑人士跟蹤，若遭尾隨或襲擊，立即通報警方或校警隊處理。

警方調查，就讀一年級的張女前晚在校園西側排球場練球，晚間10點45分循健康路往南返回宿舍，在田徑場與網球場間的人行道，被一名戴眼鏡男子由後方摀嘴強壓在地，還用繩索勒住她頸部，張女嚇得大叫，用盡全力掙脫對方跑回宿舍，室友協助通報校警隊，校警到場時，眼鏡男已逃逸無蹤。

張女指稱，被襲擊當下脖子一陣酥麻，感覺先遭到電擊棒襲擊。她稍後至大林慈濟醫院診察，發現脖子左方有勒痕紅腫傷，幸無大礙，隨後返回宿舍休息。

案發不到1小時，張女的許姓學姊在臉書「中正大學不分系級版」，發布「學妹被白衣男子摀著嘴巴壓在地上用電電擊」，其他學生留言「好可怕」、「不敢自己一個人走」。

民雄警分局豐收派出所所長梁福安證實，張女左頸的傷勢是被繩子勒傷，不過她被襲擊後能夠掙脫，與被電擊棒電擊通常會昏暈的情況不符。

學生留言：好可怕

中正大學李姓學生說，校園西側有籃球、高爾夫等球場，球場燈光為投幣式，最晚亮至子夜零點，許多學生常練球到深夜才返回宿舍休息，周邊路段行道樹遮蔭面積大，路燈又昏黃，晚上行走其間「真的太暗了」，認為校方應改善。