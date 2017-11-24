中和大火／社會邊綠人 3度縱火 燒死好友

落網拗不知為何下手
〔記者徐聖倫、陳慰慈／新北報導〕新北市中和縱火案造成9人枉死，涉案的49歲男子李國輝是縱火累犯，他與好友胡進福因細故爭吵，竟在胡租住的公寓樓梯間放火洩憤，好友恐怕也被他的一把火燒死。且據了解，李嫌很狡詐，除縱火後換裝逃離現場，接受警方詢問時，還裝傻稱「不知道我怎麼會放火」，並自稱吸食安非他命，說耳邊有聲音「叫我燒」，警方研判他企圖以「精神障礙」來減免刑責。
李嫌家有老母親，住在南勢角忠孝街，但他鮮少回家，未工作常四處遊蕩，可說是社會邊緣人；警方說，他不是在路邊、就是在超商前喝酒，之前租住在火場附近興南路二段134巷內某公寓。
前兩次縱火 拘票未到
警方說，李數月前已兩度縱火，5月21日清晨在中和區華新街某公寓門口，以2瓶寶特瓶裝滿汽油企圖燒屋，幸屋主及時發現未釀災。6月21日凌晨又在興南路二段54巷口點燃路邊機車，燒毀1輛機車。
最近李嫌與住在火場4樓套房的胡進福交好，原預計下月要搬過去與胡同住，沒想到吵一架就引發殺機。
檢才想發通緝就出事
李男一再縱火，警方今年5月第1次申請拘票，因檢附資料證據不齊，被檢方駁回，偵辦第2件縱火案的檢察官傳喚李男多次不到，9月14日、11月17日兩度發出拘票，因拘提不到，檢方原擬近期對李男發布通緝，沒想到人沒到案，卻闖下大禍。