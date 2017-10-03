劉偉杰肉眼辨鑽 購鑽洗錢下手準

2017-10-03

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦劉偉杰涉侵占逾30億元案，發現劉涉嫌利用不知情的銀樓老闆許正宗協助洗錢，加上他對鑽石有極高研究，甚至不用任何科學儀器，僅憑肉眼就能鑑定鑽石價值，且出價精準，交易過程冷靜，顯示他對於鑽石成色、國際行情均有深入研究，這讓他購鑽洗錢行動無往不利，增加辦案人員查緝難度。

檢調發現，劉偉杰得手逾30億元後，開始展開「洗錢大行動」，於92年8至9月間，劉先花了2100萬元向許購買南洋珠串及鑽石；另向斐儷珠寶公司、中美鐘錶行、金生儀眼鏡鐘錶公司買了鑽表、鑽飾約1億1462萬餘元。

而後，劉偉杰將22億5800餘萬元購買歐元外匯後，轉匯到他在香港的虛設帳戶，其中有17億2600餘萬元經由許正宗介紹，分別轉匯到香港Dehres、美國Philip、瑞士Attaj等珠寶商購買鑽石。

此外，劉偉杰涉透過許正宗安排，由中國地下通匯業者經香港匯款6億4000餘萬元至鄭男、蔡男、中國周生生珠寶公司、永豐珠寶公司等人頭或公司銀行帳戶，許正宗再分4次，親送至廣東東莞太陽飯店交給劉偉杰領取。

曾在珠寶商面前直接退貨

據了解，劉偉杰洗錢之所以無往不利，還與他對鑽石的極高研究有關；曾有個世界知名鑽石珠寶商派鑽石專家來交易，這名專家帶了10顆裸鑽，當面拿給劉看，劉只用常見的貼目式放大鏡，當場看出其中2顆成色不夠好，當面退貨，令對方不敢小覷。